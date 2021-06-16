Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Рэмси — первый игрок сборной Уэльса, забивший на двух Евро подряд

21:20
Аарон Рэмси (слева).
Аарон Рэмси (слева).
Теги:

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси забил мяч в ворота сборной Турции (2:0) на Евро-2020. Он стал первым игроком команды, который забил на двух чемпионатах Европы подряд.

На Евро-2016 футболист забил один из мячей в ворота сборной России (3:0). Уэльс на том турнире дошел до полуфинала, где уступил Португалии (0:2).

Второй мяч в ворота турецкой команды забил Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти, но сделал две результативные передачи.

Турция — Уэльс

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28981
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Уэльс обыграл Турцию в матче Евро-2020
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Байден рассказал о договоренностях с Путиным по Украине
Трое злоумышленников изнасиловали мужчину бутылкой из-под пива

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи