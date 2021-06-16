Рэмси — первый игрок сборной Уэльса, забивший на двух Евро подряд
21:20
Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси забил мяч в ворота сборной Турции (2:0) на Евро-2020. Он стал первым игроком команды, который забил на двух чемпионатах Европы подряд.
На Евро-2016 футболист забил один из мячей в ворота сборной России (3:0). Уэльс на том турнире дошел до полуфинала, где уступил Португалии (0:2).
Второй мяч в ворота турецкой команды забил Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти, но сделал две результативные передачи.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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