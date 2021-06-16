Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси забил мяч в ворота сборной Турции (2:0) на Евро-2020. Он стал первым игроком команды, который забил на двух чемпионатах Европы подряд.

На Евро-2016 футболист забил один из мячей в ворота сборной России (3:0). Уэльс на том турнире дошел до полуфинала, где уступил Португалии (0:2).

Второй мяч в ворота турецкой команды забил Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти, но сделал две результативные передачи.