Рекорд чемпионатов Европы — 19 желтых карточек, а не 18. Еще одну получил переводчик

Как стало известно «СЭ», в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Чехия — Турция (1:2) судья Иштван Ковач показал не 18 желтых карточек, а 19.

Именно такое число следует считать рекордным. Еще дважды он достал красную карточку. Таким образом, общее число санкций равно 21.

Неучтенным осталось предупреждение официального лица турецкой команды, помощника Винченцо Монтеллы Гаэтано Даниэле Сальерно, числящегося переводчиком. Он получил желтую карточку на 68-й минуте вслед за вратарем Угурджаном Чакыром, находясь на скамейке запасных.