Реднапп сказал, какая сборная сильнее — России или Украины
10:40
Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» сравнил сборную России с командой Украины.
— Вы смотрели почти все матчи Евро. На ваш взгляд, сборная Украины сильнее сборной России? — вопрос Реднаппу.
— Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать.
— Что вы имеете в виду?
— Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше.
Украинская сборная вышла в 1/4 финала Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией. Россия заняла последнее, четвертое, место в группе В и вылетела с турнира.
Опрос
проголосовало: 254111Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Читайте также
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю