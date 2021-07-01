Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» сравнил сборную России с командой Украины.

— Вы смотрели почти все матчи Евро. На ваш взгляд, сборная Украины сильнее сборной России? — вопрос Реднаппу.

— Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать.

— Что вы имеете в виду?

— Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше.

Украинская сборная вышла в 1/4 финала Евро-2020, где 3 июля сыграет с Англией. Россия заняла последнее, четвертое, место в группе В и вылетела с турнира.