Ребко уверен, что сборная Испании обыграет Грузию на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко поделился ожиданиями от матча между Испанией и Грузией в 1/8 финала Евро-2024.

«Чего я жду от матча сборных Испании и Грузии? Я считаю, что Испания пройдет Грузию. Кого я считаю фаворитами после матчей группового раунда? Если судить по прошедшим матчам, то это Франция, Испания и Германия. Думаю, что эти сборные разыграют между собой титул», — цитирует Ребко «РБ Спорт».

Сборные Испании и Грузии сыграют в воскресенье, 30 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.