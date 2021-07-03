Реакция болельщиков Англии на гол Кейна в ворота Украины. Видео

В сети появилось видео с реакцией английских фанатов на гол Харри Кейна в четвертьфинальном матче Евро-2020 против команды Украины. 27-летний форвард «Тоттенхэма» отличился уже на четвертой минуте матча.

Болельщики в одной из фан-зон Лондона повскакивали со своих мест, начали прыгать, обниматься и бросать вверх свои напитки.

Для Кейна это второй гол на турнире.

Встреча продолжается. Счет 1:0.