Реакция болельщиков Англии на гол Кейна в ворота Украины. Видео
В сети появилось видео с реакцией английских фанатов на гол Харри Кейна в четвертьфинальном матче Евро-2020 против команды Украины. 27-летний форвард «Тоттенхэма» отличился уже на четвертой минуте матча.
Болельщики в одной из фан-зон Лондона повскакивали со своих мест, начали прыгать, обниматься и бросать вверх свои напитки.
Для Кейна это второй гол на турнире.
Встреча продолжается. Счет 1:0.
These were the joyous scenes in Croydon Box Park in south London as Harry Kane put England 1-0 up against Ukrainehttps://t.co/aMszteylNV pic.twitter.com/g57me2nojS— ITV News (@itvnews) July 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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