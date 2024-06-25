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Райс заявил, что игроки сборной Англии не чувствуют себя уставшими

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс не согласен с утверждениями о том, что футболисты национальной команды выглядят уставшими на Евро-2024, поскольку отдали все свои силы в играх за клубы.

«Если бы я или ребята были в недостаточной форме, мы бы вообще здесь не находились. Мы должны быть в состоянии провести семь игр. У нас есть команда из 26 игроков, которые достаточно подготовлены, достаточно сильны, достаточно быстры и готовы идти до конца. Это нелепо. Пусть люди продолжают задаваться этим вопросом. Поскольку у нас низкий прессинг, они автоматически думают, что мы устали. Но если ты не можешь соревноваться в течение 90 минут, тебе не следует становиться футболистом», — заявил Райс.

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В групповом турнире чемпионата Европы сборная Англии победила Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (0:0). 25 июня англичане встретятся со Словенией. Матч пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборная Англии на данный момент с четырьмя очками возглавляет группу С.

Источник: https://www.nationalworld.com/sport/football/england-euro-2024-declan-rice-dismisses-claims-team-tired-4677956
Деклан Райс
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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