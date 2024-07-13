Райс пообещал выпить пива в случае победы сборной Англии на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс заявил, что выпьет пиво, если команда выиграет чемпионат Европы по футболу в этом году.

«Я помню, как говорил это перед финалом Евро-2020. С тех пор я пил пиво, но смешивал его с лимонадом. Если мы победим сейчас, я выпью настоящего пива. Наверное, мне придется зажать нос, так как я ненавижу его запах!» — приводит Goal слова Райса.

В финале Евро-2024 Англия встретится с национальной командой Испании. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля, на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира англичане обыграли Нидерланды (2:1), а испанцы победили Францию (2:1).