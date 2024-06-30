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Райс назвал «лысым мудаком» главного тренера сборной Словакии после матча на Евро-2024

Райс оскорбил главного тренера сборной Словакии после матча Евро-2024
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поссорился с главным тренером Словакии Франческо Кальцоной после матча в 1/8 финала Евро-2024, сообщает Daily Mail.

Игра завершилась победой Англии в дополнительное время — 2:1. После финального свистка Кальцона оттолкнул от себя Райса. Футболист разозлился, между ним и тренером завязалась потасовка.

По словам эксперта по чтению по губам Джереми Фримена, Райс в момент конфликта назвал Кальцону «лысым мудаком».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Деклан Райс
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Франческо Кальцона
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