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Сегодня, 22:20

Рианчо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Методология работы в стране постоянно развивается»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной Испании над Германией (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Это была отличная игра. Энтони Тейлор — один из самых лучших арбитров в Европе и его работа никак не повлияла на результат. Этот матч показал, что методология работы в Испании постоянно развивается», — сказал Рианчо «СЭ».

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция.

Александр Абустин

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
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