Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:19

Рианчо о поражении Грузии: «Испания, как и положено, проявила терпение и выиграла»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Испании над Грузией (4:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Футбол сборной Испании — один из лучших в Европе. Грузия рано забила гол, но испанцы, как и положено, проявили терпение и победили. Испания играет хорошо, но у нее еще много возможностей для совершенствования», — сказал Рианчо «СЭ».

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
0
Читайте также
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче с Грузией
Булыкин: «Грузинам пришлось рисковать в матче с Испанией, но думаю, их никто не упрекнет»
Джанашия: «Вино в Грузии останется, мы проиграли. Но можем угостить победителей Евро»
Беллингем показал оскорбительный жест после супергола. Его дисквалифицируют?
Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия
Мамардишвили отразил 30 ударов по воротам на Евро-2024. Больше было только у Акинфеева в 2008 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия

Джанашия: «Вино в Грузии останется, мы проиграли. Но можем угостить победителей Евро»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости