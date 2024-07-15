Рианчо о победе Испании на Евро-2024: «Мы показали лучший футбол на турнире»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» победу сборной Испании над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

«Мы очень довольны победой на Евро. Испания показала лучший футбол на турнире и заслуженно стала победителем. Большое спасибо всем за поддержку!» — сказал Рианчо «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.

Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.