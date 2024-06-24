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Расклады группы В перед последним туром: что нужно Италии, Хорватии и Албании

Алексей Мороз
статистик
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Футболисты сборной Италии.
Фото Reuters

Матчами Албания — Испания и Хорватия — Италии в группе В продолжается заключительный тур группового этапа Евро-2024.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

У Италии хорошие шансы на вторую строчку, для этого достаточно не проиграть Хорватии. Расслабляться нельзя — поражение в случае победы Албании в параллельном матче отбросит итальянцев сразу на четвертое место. Если же испанцы при таком раскладе не проиграют, то действующие чемпионы Европы окажутся третьими.

Футболисты сборной Германии Йозуа Киммих, Никлас Фюллькруг и&nbsp;Нико Шлоттербек (слева направо). Ждем четвертьфинал Германия — Испания? Как Венгрии попасть в плей-офф? Расклады Евро

Испания — уже точно первая, и это может быть на руку Албании. Играть против мотивированной команды с Пиренейского полуострова было бы куда сложнее.

У албанцев есть преимущество перед хорватами и в разнице голов. Но побеждать надо что тем, что другим. Поражение точно, а ничья с большой долей вероятности оставит обе команды без плей-офф. С двумя очками шансы на попадание в четверку лучших команд с третьей строчки близки к нулю. Особенно с учетом разницы голов у хорватов.

Занявшая второе место в группе В сборная сыграет в 1/8 финала со Швейцарией.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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