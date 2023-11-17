Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Сербия и Черногория разыграют одну путевку

Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в четверг, 16 ноября.

В группах A и F по две лучшие команды стали известны еще в октябре, в финальный турнир вышли Испания и Шотландия, Бельгия и Австрия.

Грузия поборется за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций.

Группа А

И В Н П М О 1. Испания 7 6 0 1 22-4 18 2. Шотландия 7 5 1 1 14-5 16 3. Норвегия 7 3 1 3 11-9 10 4. Грузия 7 2 2 3 11-15 8 5. Кипр 8 0 0 8 3-28 0

19 ноября. Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия.

Группа F

И В Н П М О 1. Австрия 8 6 1 1 17-7 19 2. Бельгия 7 5 2 0 17-4 17 3. Швеция 7 2 1 4 12-12 7 4. Азербайджан 7 2 1 4 7-12 7 5. Эстония 7 0 1 6 2-20 1

19 ноября. Бельгия — Азербайджан, Швеция — Эстония.

В группе G в четверг определился новый участник Евро 2024 — им стала Венгрия. Вторую путевку через два дня разыграют Сербия и Черногория. Сербам достаточно не проиграть Болгарии — при равенстве очков они обойдут черногорцев по результатам личных встреч (3:1 дома, 2:0 в гостях), а в случае поражения нужно ждать осечки конкурента. Соответственно, черногорцам для попадания на чемпионат Европы нужно победить в гостях венгров и рассчитывать, что сербы на своем поле уступят болгарам. У Сербии есть резервный вариант с плей-офф Лиги наций.

Группа G

И В Н П М О 1. Венгрия 7 4 3 0 13-6 15 2. Сербия 7 4 1 2 13-7 13 3. Черногория 7 3 2 2 8-8 11 4. Литва 8 1 3 4 8-14 6 5. Болгария 7 0 3 4 5-12 3

19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.

В группе J в октябре в финальный турнир вышла Португалия, в этот четверг к ней присоединилась Словакия.

Босния выступит в плей-офф Лиги наций, там же сыграет сенсация отбора — Люксембург.

Группа J

И В Н П М О 1. Португалия 9 9 0 0 34-2 27 2. Словакия 9 6 1 2 15-7 19 3. Люксембург 9 4 2 3 12-19 14 4. Исландия 9 3 1 5 17-14 10 5. Босния 9 3 0 6 8-18 9 6. Лихтенштейн 9 0 0 9 1-27 0

19 ноября. Босния — Словакия, Лихтенштейн — Люксембург, Португалия — Исландия.