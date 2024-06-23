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Румыния и Словакия сыграют вничью, чтобы отцепить Украину? Расклады Евро в группе Е

Алексей Мороз
статистик
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После победы Бельгии над Румынией (2:0) ситуация в группе Е окончательно запуталась.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров

Бельгии, чтобы занять первое место, необходимо побеждать Украину, и надеяться, что Румыния не проиграет Словакии.

Украине же в случае победы, наоборот, нужна потеря очков румынами — тогда она с четвертого места шагнет на первое. А вот если команда Сергея Реброва не победит, то только выигрыш Румынии позволит украинцам попасть на третье место с пока неясными шансами на попадание в плей-офф.

Перед игрой Словакия — Румыния вырисовывается интересная ситуация. Этот матч пройдет в последний игровой день, к тому времени, скорее всего, будет точно понятно, что четырех очков хватает для попадания в ? финала. Ничья оставит румынов минимум на втором месте (а то и на первом, если в матче Украина — Бельгия не будет победителя), а словаков — минимум на третьем с необходимыми четырьмя баллами. Не случится ли восточноевропейский аналог знаменитой «скандинавской ничьей»? В этом случае за бортом плей-офф окажется либо Бельгия (если проиграет), либо Украина (если не победит).

Евро-2024
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