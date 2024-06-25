Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:39

Рангник поделился эмоциями от выхода сборной Австрии в плей-офф Евро-2024

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу команды в матче против Нидерландов в третьем туре группового турнира Евро-2024 — 3:2.

«Невероятно финишировать на вершине группы, которая была сложной, если судить по коэффициентам УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в игре с Францией, но справились с давлением, которое оказывалось на нас, когда играли с Польшей. А затем стали победителем группы — это нечто особенное», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками.
Возможными соперниками по 1/8 финала у команды Ральфа Рангника вероятно будет — Турция, Чехия или Грузия.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Ральф Рангник
0
Читайте также
26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном
Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович прилетел в Мюнхен на матч Евро Сербии с Данией

Англия — Словения: ничья после первого тайма

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости