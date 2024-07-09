Коло-Муани: «Испания — одна из лучших команд Евро-2024»

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани поделился ожиданиями от игры против Испании в 1/2 финала Евро-2024.

«Матчи будут становиться все сложнее и сложнее. Испания — одна из лучших команд турнира, играющая в очень хороший футбол. Мы любим большие матчи. Мы будем готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Коло-Муани.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.