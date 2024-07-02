Радукану сравнила свою победу на Уимблдоне с выступлением сборной Англии на Евро-2024

Британская теннисистка Эмма Радукану, болеющая за сборную Англии, сравнила свою победу в первом круге Уимблдона над Ренатой Сарасуа с выступлением команды Гарета Саутгейта в 1/8 финалаЕвро-2024.

«Невероятно рада вернуться сюда. Конечно, я нервничала. Думаю, вы могли это заметить по моему теннису. Но, в конце концов, нужно просто делать все возможное, чтобы победить. Честно говоря, я смотрела игру сборной Англии накануне: выиграть ужасно, тоже считается» — пошутила Радукану.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии победила словаков в дополнительнео время (2:1). Первый мяч Джуд Беллингем забил на 5-й добавленной к матчу минуте, а решающий гол на счету Харри Кейна (91-я минута).

Радукану в первом круге Уимблдона обыграла мексиканку Сарасуа со счетом 7:6 (7:0), 6:3. В следующем круге британка встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.