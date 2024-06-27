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Сегодня, 05:33

Батак: «Мне не хватает сборной России на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак рассказал, что на Евро-2024 болел бы за сборную России.

«Теперь мне не за кого болеть на Евро. Если бы Россия играла на этом Евро, то я болел бы за нее. Мы братские народы. Мне не хватает сборной России на чемпионате Европы. Кстати, Грузия и Словакия неплохо выступают на чемпионате Европы. Но в первую очередь мне было бы интересно посмотреть на сборную России на крупном турнире. В России сейчас много талантливых футболистов. Братья Миранчуки и Тюкавин могли бы усилить хорошие европейские клубы», — цитирует Metaratings.ru Батака.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого команда не принимала участия в отборе на Евро-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/radoslav-batak-mne-ne-khvataet-sbornoi-rossii-na-evro-2024-376875/
Евро-2024
Сборная России по футболу
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