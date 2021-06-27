Радимов: «Уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала Евро»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему игроки «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не вошли в стартовые составы сборных Чехии и Нидерландов на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

— Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе, — приводит слова Радимова matchtv.ru.

— Если бы они были в «Зените», они бы играли в стартовых составах сборных?

— Конечно. Ловрен же играет.

Оба футболиста вышли на замены по ходу матча.