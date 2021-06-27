Радимов: «Уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала Евро»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему игроки «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не вошли в стартовые составы сборных Чехии и Нидерландов на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
— Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе, — приводит слова Радимова matchtv.ru.
— Если бы они были в «Зените», они бы играли в стартовых составах сборных?
— Конечно. Ловрен же играет.
Оба футболиста вышли на замены по ходу матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
ЕЕНИТ-2007
Вадик Буланов - тренер ниочем , эксперт ниочем и человек говно!
27.06.2021
БомжБоярский
Тебе то откуда это известно певицин муж
27.06.2021