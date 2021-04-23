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Радимов прокомментировал перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

16:35
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением по поводу решения УЕФА о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

 
&laquo;Газпром Арена&raquo;.Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону

«Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы. Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры, так что резкого наплыва не будет. Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо», - приводит слова Радимова «Газета.Ru».

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/23/n_15896990.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России