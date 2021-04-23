Радимов прокомментировал перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением по поводу решения УЕФА о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
«Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы. Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры, так что резкого наплыва не будет. Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо», - приводит слова Радимова «Газета.Ru».
Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).
Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/23/n_15896990.shtml
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