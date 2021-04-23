Радимов прокомментировал перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением по поводу решения УЕФА о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

«Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы. Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры, так что резкого наплыва не будет. Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо», - приводит слова Радимова «Газета.Ru».

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.