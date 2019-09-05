Радимов пожелал удачи сборной России в матче отбора Евро-2020 с Шотландией

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился воспоминаниями об игре против шотландцев в 1994-м году. Он также пожелал удачи сборной России в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.

«1994. Стадион «Хэмпден Парк». 31254 зрителей. Отборочный матч на Евро. Шотландия-Россия. В сборной — сплошь звезды (не поленился, нашел состав): Черчесов, Канчельскис, Шалимов, Карпин, Онопко, Кульков, Горлукович, Никифоров, Пятницкий, Тетрадзе, Радченко. А мне — восемнадцать! И я — в запасе! На разминке Кирьяков получает травму. И за 10 мин до начала меня вписывают в протокол!

Ни фига не успев понять, оказался на поле. Стадион переполнен — в жизни не видал столько народа в одном месте! И, прикиньте, — дебют в сборной, играют гимн, а я, идиот, задаю вопрос стоящему рядом Радченко: «Дим, а нас по первому каналу показывают?». Понятно, от волнения брякнул, но... Но со стартовым свистком — только игра! И я в ней все 90 минут! Сыграли 1:1 P. S. Кстати, в воротах тогда стоял Станислав Черчесов! Удачи нашей сборной завтра в Глазго! — написал Радимов.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

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