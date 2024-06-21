Дугалич: «Слышал, что Сербия может сняться с Евро, но вряд ли такое возможно»

Бывший футболист «Тосно» Раде Дугалич проокомментировал информацию о возможном снятии сборной Сербии с чемпионата Европы из-за агрессивного поведения албанских болельщиков.

«Те, кто нас не любит, постоянно организовывают провокации. Албания и Хорватия нас не любят. Наверное, мы им нужны, но они нам точно не нужны. Слышал, что Сербия может сняться с турнира, но вряд ли такое возможно. УЕФА точно никому не позволит это сделать», — Metaratings.ru Дугалич.

После двух туров сербы идут на последнем месте в турнирной таблице группы С с одним очком.