Радченко — о критике в сторону Мораты: «Нормальная ситуация, такое переживает каждый нападающий»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» критику нападающего сборной Испании Альваро Мораты со стороны болельщиков национальной команды.

«Нормально отношусь к такому. Со мной тоже это бывало. Наверное, это переживает каждый нападающий, если ты забиваешь — носят на руках, не забиваешь — критикуют. Это нормальная ситуация. Мората — довольно опытный футболист, ну бывают у него такие полосы неудачные, когда он не может забить. Его это преследует на протяжении всей карьеры, так что критика вполне объяснима», — сказал Радченко «СЭ».

Ранее Мората признался, что в Испании не испытывают уважения к капитану национальной сборной. Об этом футболист поделился в интервью изданию Marca.

Мората провел на Евро-2024 пять матчей и забил 1 гол. В 1/2 финала турнира сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

(Александр Абустин)