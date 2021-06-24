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Пять игроков РПЛ поучаствовали в забитых голах на Евро-2020

17:21
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Пять футболистов, выступающих в Тинькофф РПЛ, забивали или делали результативные передачи в матчах Евро-2020, сообщает 24 июня Opta.

Форвард сборной России Артем Дзюба («Зенит») забил в ворота Дании. Никола Влашич (ЦСКА) забил за хорватов в матче с шотландцами. Швед Виктор Классон («Краснодар») отметился в воротах сборной Польши.

Также Дзюба сделал результативный пас Миранчуку в матче с Финляндией. Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус в матче сборной Польши со Словакией сделал отдал голевую передачу Каролю Линетти.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.

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