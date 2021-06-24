Пять игроков РПЛ поучаствовали в забитых голах на Евро-2020

Пять футболистов, выступающих в Тинькофф РПЛ, забивали или делали результативные передачи в матчах Евро-2020, сообщает 24 июня Opta.

Форвард сборной России Артем Дзюба («Зенит») забил в ворота Дании. Никола Влашич (ЦСКА) забил за хорватов в матче с шотландцами. Швед Виктор Классон («Краснодар») отметился в воротах сборной Польши.

5 — Игроки РПЛ поучаствовали в пяти голах на Евро-2020 на данный момент:

Забили три гола:

??Дзюба с Данией

??Влашич с Шотландией

??Классон с Польшей

Отдали две передачи:

??Дзюба на Миранчука с Финляндией

??Рыбус на Линетти со Словакией. pic.twitter.com/JrE9OhUoUD — OptaIvan (@OptaIvan) June 24, 2021

Также Дзюба сделал результативный пас Миранчуку в матче с Финляндией. Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус в матче сборной Польши со Словакией сделал отдал голевую передачу Каролю Линетти.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.