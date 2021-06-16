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Путин поздравил сборную России с первой победой на чемпионате Европы-2020

19:56
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Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по футболу с победой в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020, сообщает ТАСС. Глава государства узнал о победе россиян во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве.

«Молодцы, поздравляю», — сказал Путин.

В среду, 16 июня, сборная России набрала первые три очка на турнире. Лидером группы является Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11668811

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи