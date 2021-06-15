Путин не будет оценивать работу Черчесова как тренера сборной России по футболу

Президент РФ Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В 1-м туре Евро-2020 россияне в Санкт-Петербурге проиграли Бельгии (0:3).

В среду, 16 июня, команда Черчесова встретится с Финляндией, в понедельник, 21 июня, с Данией.