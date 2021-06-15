Путин не будет оценивать работу Черчесова как тренера сборной России по футболу
16:30
Президент РФ Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В 1-м туре Евро-2020 россияне в Санкт-Петербурге проиграли Бельгии (0:3).
В среду, 16 июня, команда Черчесова встретится с Финляндией, в понедельник, 21 июня, с Данией.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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