Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после поражения в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о визите принца Уильяма в раздевалку команды после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«В этот момент игроки, по понятным причинам, были очень тихие. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеть их в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и был полон хвалы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.