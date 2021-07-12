Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после поражения в финале Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о визите принца Уильяма в раздевалку команды после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).
«В этот момент игроки, по понятным причинам, были очень тихие. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеть их в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и был полон хвалы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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