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Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после поражения в финале Евро-2020

06:22
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о визите принца Уильяма в раздевалку команды после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«В этот момент игроки, по понятным причинам, были очень тихие. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеть их в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и был полон хвалы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года