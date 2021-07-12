Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Причиной ночного шума в изоляторе «Кресты» оказался финал Евро-2020

19:48
Теги:

Крики и шум, которые слышали жители Колпинского района Санкт-Петербурга в ночь на 12 июля из следственного изолятора «Кресты», были связаны с просмотром заключенными финала Евро-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

«Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, просмотр и прослушивание трансляции финального матча было разрешено в исключительном порядке в ночь с 11 на 12 июля в связи с многочисленными просьбами заключенных.

В решающем матче сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11885957

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стеша Маликова покорила сердце русского суперталанта Капризова? Как выглядит дочь знаменитого певца
В Дагестане девушки сорвались в каньон, раскачиваясь на качелях
Петра Мамонова не смогли вывести из комы
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд