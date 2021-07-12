Причиной ночного шума в изоляторе «Кресты» оказался финал Евро-2020
19:48
Крики и шум, которые слышали жители Колпинского района Санкт-Петербурга в ночь на 12 июля из следственного изолятора «Кресты», были связаны с просмотром заключенными финала Евро-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
«Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, просмотр и прослушивание трансляции финального матча было разрешено в исключительном порядке в ночь с 11 на 12 июля в связи с многочисленными просьбами заключенных.
В решающем матче сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти.
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