Причиной ночного шума в изоляторе «Кресты» оказался финал Евро-2020

Крики и шум, которые слышали жители Колпинского района Санкт-Петербурга в ночь на 12 июля из следственного изолятора «Кресты», были связаны с просмотром заключенными финала Евро-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

«Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, просмотр и прослушивание трансляции финального матча было разрешено в исключительном порядке в ночь с 11 на 12 июля в связи с многочисленными просьбами заключенных.

В решающем матче сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти.