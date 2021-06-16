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Президент «Урала» призвал поддерживать сборную России независимо от результата

19:58
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу сборной России во втором туре Евро-2020 над Финляндией (1:0).

«Хочу поздравить сборную с победой! — сказал Иванов «СЭ». —Наконец-то мы выиграли. Может, сейчас ребята раскрепостятся. Сейчас, может, осознают, что им осталось чуть-чуть до выхода в плей-офф. Я желаю им только успехов и надеюсь, что все получится. Сегодня было сложно, ибо результат давил. Парни были немного замкнуты. Было видно, что не отошли от бельгийского поражения. Честь и хвала, что сегодня победили. Всем игрокам сегодня можно отдать должное. Может, качество игры было не самым сильным, но результат важнее. Травмы? Ребята в сборной играют практически без отпуска. Они провели сложные сезоны в чемпионате, а теперь на международном турнире. На игроков оказывается очень большая нагрузка».

Руководитель екатеринбургского клуба призвал поддерживать сборную России независимо от результата.

«Мы проиграли 0:3, и все сразу обвиняют сборную во всех грехах. Необходимо поддерживать национальную команду. На всякий случай, сборная Бельгии — бронзовый призер чемпионата мира-2018. Да, мы хотели выиграть, но ошибся центральный защитник. Так его с грязью смешали. Это неправильно! Надо любить своих футболистов, у нас других нет. Это наша сборная, и мы должны ее поддерживать», — добавил Иванов.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи