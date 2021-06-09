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Президент Украины Зеленский выложил фото в майке сборной с силуэтом Крыма

09:32
Президент Украины Владимир Зеленский с майкой сборной Украины по футболу. Фото Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский с майкой сборной Украины по футболу. Фото Instagram
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Instagram фотографию в майке национальной команды с изображением границ страны, включающих в себя полуостров Крым.

«Ждем пятницу», — написал политик, намекая на дату начала Евро-2020.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка сборной Украины на Евро-2020 соответствует всем правилам организации.

8 июня Зеленский оценил форму украинской сборной на турнир, назвав ее особенной. Политик отметил, что дизайн формы содержит в себе символы, объединяющие страну.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи