Президент Украины Зеленский выложил фото в майке сборной с силуэтом Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Instagram фотографию в майке национальной команды с изображением границ страны, включающих в себя полуостров Крым.

«Ждем пятницу», — написал политик, намекая на дату начала Евро-2020.

7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка сборной Украины на Евро-2020 соответствует всем правилам организации.

8 июня Зеленский оценил форму украинской сборной на турнир, назвав ее особенной. Политик отметил, что дизайн формы содержит в себе символы, объединяющие страну.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.