Президент Украины Зеленский поздравил сборную страны с победой над Македонией
18:35
Сборная Украины получила поздравление от президента страны Владимира Зеленского с победой над Македонией (2:1) на Евро-2020. Об этом сообщил главный тренер украинцев Андрей Шевченко.
«В раздевалку нам позвонил президент Владимир Зеленский. Поздравил команду с победой», — сказал Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1».
В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.
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