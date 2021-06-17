Президент Украины Зеленский поздравил сборную страны с победой над Македонией

Сборная Украины получила поздравление от президента страны Владимира Зеленского с победой над Македонией (2:1) на Евро-2020. Об этом сообщил главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

«В раздевалку нам позвонил президент Владимир Зеленский. Поздравил команду с победой», — сказал Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.