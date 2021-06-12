Президент УЕФА пожелал здоровья и сил Эриксену

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал драматическую ситуацию, которая произошла по ходу матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией.

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0.

«Такие моменты заставляют о многом задуматься. Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления и молюсь за его семью.

Я слышал, как фанаты обеих сборных скандируют его имя. В этом и есть красота футбола. Он объединяет всех в одну семью», — приводит слова Чеферина Twitter УЕФА.

Сейчас Эриксен уже пришел в сознание и находится в больнице. Было принято решение доиграть встречу сегодня, 12 июня.