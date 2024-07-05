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Президент Турции Эрдоган сделал заявление после дисквалификации защитника сборной Демирала

Алина Савинова
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с наказанием защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что УЕФА принял решение отстранить 26-летнего футболиста на два матча Евро-2024 за провокационный жест, который он показал во время игры 1/8 финала турнира против Австрии (2:1).

«Наше министерство иностранных дел вызвало в министерство немецких чиновников. В данный момент принимаются необходимые меры», — приводит слова Эрдогана турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу в своих соцсетях.

Мерих Демирал. Политический скандал на Евро: Демирал забанен на два матча за «волчий салют». В Турции все опровергают

Турецкая футбольная федерация (TTF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации Демирала.

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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