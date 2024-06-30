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Президент Швейцарии поздравила команду с выходом в 1/4 финала Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Швейцарии Виола Амерд поздравила сборную страны с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

Команда в 1/8 финала обыграла Италию со счетом 2:0.

«Какой захватывающий матч! Какое невероятное достижение! Мы в четвертьфинале! Сердечные поздравления Швейцарскому футбольному союзу с фантастической победой над Италией на Евро-2024 в Германии», — написала Амерд в своих соцсетях.

Сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Англия — Словакия.

Швейцария обыграла Италию (2:0) и&nbsp;вышла в&nbsp;четвертьфинал Евро-2024. Ремо Фройлер после забитого гола. Якин превзошел Спаллетти: Италия провалила защиту титула. Швейцария — в 1/4 финала

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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