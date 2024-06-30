Президент Швейцарии поздравила команду с выходом в 1/4 финала Евро-2024
Президент Швейцарии Виола Амерд поздравила сборную страны с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.
Команда в 1/8 финала обыграла Италию со счетом 2:0.
«Какой захватывающий матч! Какое невероятное достижение! Мы в четвертьфинале! Сердечные поздравления Швейцарскому футбольному союзу с фантастической победой над Италией на Евро-2024 в Германии», — написала Амерд в своих соцсетях.
Сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Англия — Словакия.
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