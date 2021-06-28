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Президент Португалии высказался о вылете сборной с Евро-2020

12:49
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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза высказался о вылете национальной команды с Евро-2020. В 1/8 финала португальцы проиграли Бельгии (0:1).

«Я бы принял сборную у себя, даже если бы она не сыграла хорошо. В 2016 году с нами были удача и талант, но в этой игре, особенно во втором тайме, нам не повезло.

Отличная игра, замены были сделаны грамотно, но это не сработало. Жизнь иногда бывает неблагодарной. Был бы разочарован, если бы мы сыграли плохо. Но это не наш вечер. Мне очень жаль, ведь мы очень хорошо сыграли. Надо поздравить победителей», — приводит слова президента A Bola.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Италией. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Дополнительная информация:

https://www.abola.pt/nnh/2021-06-28/selecao-marcelo-rebelo-de-sousa-lamenta-azar/895829

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля