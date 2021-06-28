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Президент Королевской испанской футбольной федерации поздравил сборную Испании с выходом в четвертьфинал

23:04
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Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поделился эмоциями после завершения матча 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3 доп.вр.).

«Нам пришлось сегодня потерпеть, но я счастлив. Это была лучшая игра на турнире, и мы обыграли очень сильного соперника, который на последнем чемпионате мира дошел до финала.

Это был невероятный матч. В какой-то момент мы боялись, что вылетим из турнира, но затем Мората забил великолепный гол. Я очень им доволен», — цитирует Рубиалеса сайт УЕФА.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Хорватия — Испания

 

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