Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Президент Италии встретился со сборной страны после победы на Евро-2020

19:49
Сборная Италии по возвращении из Англии. Фото ANSA
Сборная Италии по возвращении из Англии. Фото ANSA
Теги:

Сборная Италии встретилась с президентом страны Серджо Матареллой, сообщает 12 июля ANSA. Ранее команда стала победителем Евро-2020.

Встреча прошла в президентском дворце в Риме. Также президент сфотографировался с командой. Фото опубликовано в официальном Twitter сборной.

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Команда выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6360
Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду
Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов
«Спартак» — «Сочи»: Мелкадзе, Игнатов и Мирзов выйдут в стартовом составе, Джикия и Соболев остались в запасе
Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года