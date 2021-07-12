Президент Италии встретился со сборной страны после победы на Евро-2020

Сборная Италии встретилась с президентом страны Серджо Матареллой, сообщает 12 июля ANSA. Ранее команда стала победителем Евро-2020.

Встреча прошла в президентском дворце в Риме. Также президент сфотографировался с командой. Фото опубликовано в официальном Twitter сборной.

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Команда выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории.