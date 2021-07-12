Президент Италии встретился со сборной страны после победы на Евро-2020
19:49
Сборная Италии встретилась с президентом страны Серджо Матареллой, сообщает 12 июля ANSA. Ранее команда стала победителем Евро-2020.
The Azzurri with Italy President Sergio Mattarella ???#Azzurri ? #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/k8H2ktj1QE— Italy ??? (@azzurri) July 12, 2021
Встреча прошла в президентском дворце в Риме. Также президент сфотографировался с командой. Фото опубликовано в официальном Twitter сборной.
В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Команда выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории.
Опрос
проголосовало: 6360Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
Читайте также
«Спартак» — «Сочи»: Мелкадзе, Игнатов и Мирзов выйдут в стартовом составе, Джикия и Соболев остались в запасе
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю