Президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила сборную страны за выступление на Евро-2024. 30 июня команда в 1/8 финала проиграла Испании (1:4).
«Иногда поражение — это победа! Спасибо нашим ребятам!» — написал он в соцсети.
Также игру команды прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Спасибо за достойную игру», — написал он.
Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.
Новости