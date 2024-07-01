Президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила сборную страны за выступление на Евро-2024. 30 июня команда в 1/8 финала проиграла Испании (1:4).

«Иногда поражение — это победа! Спасибо нашим ребятам!» — написал он в соцсети.

Также игру команды прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Спасибо за достойную игру», — написал он.