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Президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила сборную страны за выступление на Евро-2024. 30 июня команда в 1/8 финала проиграла Испании (1:4).

«Иногда поражение — это победа! Спасибо нашим ребятам!» — написал он в соцсети.

Также игру команды прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Спасибо за достойную игру», — написал он.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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