Президент Федерации футбола Франции: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
23:30
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной сборной Дидье Дешама.
«У меня не было времени увидеться с Дидье. Я с ним еще не разговаривал. Мы созвонимся, когда он будет в Париже, и мы увидимся на следующей неделе или через одну, чтобы все обсудить. Я понял, что в жизни никогда не следует принимать решения сгоряча.
Зидан? Однажды он возглавит сборную Франции. Когда именно? Я не знаю», — цитирует Ле Грэ GFFN.
Французы в серии пенальти уступили Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
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