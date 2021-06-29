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Президент Федерации футбола Франции: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»

23:30
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной сборной Дидье Дешама.

«У меня не было времени увидеться с Дидье. Я с ним еще не разговаривал. Мы созвонимся, когда он будет в Париже, и мы увидимся на следующей неделе или через одну, чтобы все обсудить. Я понял, что в жизни никогда не следует принимать решения сгоряча.

Зидан? Однажды он возглавит сборную Франции. Когда именно? Я не знаю», — цитирует Ле Грэ GFFN.

Французы в серии пенальти уступили Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля