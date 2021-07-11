Премьер-министр Великобритании пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии.
«Эта команда уже сотворила историю и подняла дух всех англичан. Сегодня эта команда может поднять еще и трофей. От имени всей нации: удачи, Англия, верни уже футбол домой!» — написал у себя в Twitter Джонсон.
This team has already made history and lifted the spirits of the country. Tonight, they can lift the trophy too.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021
On behalf of the entire nation, good luck @England and bring it home! ???
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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