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Правительство Украины провело заседание в форме футбольной сборной в честь выхода команды в 1/4 финала Евро

15:57
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Члены правительства Украины провели заседание в форме футбольной сборной после победы команды над Швецией (2:1 доп.вр.) в 1/8 финала Евро-2020.

Таким образом политики поддержали сборную, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Отметим, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль провел заседание в майке с номером «7», под которым выступает капитан украинской команды Андрей Ярмоленко.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встретится с Англией. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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