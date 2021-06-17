Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Поульсен подвинул Левандовски, но до Кириченко не дотянулся

21:25
Теги:

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен открыл счет в матче против Бельгии через 1 минуту и 39 секунд после стартового свистка. Гол нападающего «Лейпцига» расположился на второй строчке в рейтинге самых быстрых в истории чемпионатов Европы. Датчанин на одну секунду опередил поляка Роберта Левандовски, но не смог достать россиянина Дмитрия Кириченко, который в 2004 году огорчил греков через 67 секунд после начала матча.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

Дата

Игрок

Команды

Стадия

Матч

Время

20.06.2004

Дмитрий Кириченко

Россия

Гр.турнир

Греция — 2:1

1.07

17.06.2021

Юссуф Поульсен

Дания

Гр.турнир

Бельгия — 1:2

1.39

30.06.2016

Роберт Левандовски

Польша

1/8 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)

1.40

26.06.2016

Робби Брэди

Ирландия

1/8 финала

Франция — 1:2

2.00

18.06.1988

Сергей Алейников

СССР

Гр.турнир

Англия — 3:1

2.07

26.06.1996

Алан Ширер

Англия

1/2 финала

Германия — 1:1 (пен. — 5:6)

2.14

12.06.2012

Петр Йирачек

Чехия

Гр.турнир

Греция — 2:1

2.14

24.06.2004

Майкл Оуэн

Англия

1/4 финала

Португалия — 2:2 (пен. — 5:6)

2.25

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13413
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Нидерланды — Австрия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Главарей "банды Леса" приговорили к пожизненным срокам
Почему Тамара Семина не хочет завещать квартиру родным
Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи