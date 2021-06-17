Поульсен подвинул Левандовски, но до Кириченко не дотянулся

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен открыл счет в матче против Бельгии через 1 минуту и 39 секунд после стартового свистка. Гол нападающего «Лейпцига» расположился на второй строчке в рейтинге самых быстрых в истории чемпионатов Европы. Датчанин на одну секунду опередил поляка Роберта Левандовски, но не смог достать россиянина Дмитрия Кириченко, который в 2004 году огорчил греков через 67 секунд после начала матча.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы