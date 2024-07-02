Португалия выиграла все серии пенальти на крупных турнирах с участием Роналду
В сериях пенальти с участием португальцев наблюдается удивительная закономерность. Если Криштиану Роналду подходил к 11-метровой отметке, то команда побеждала, а если очередь до него не доходила, то проигрывала.
В матчах с Англией форвард бил четвертым и пятым, а с Польшей и Словенией — первым. Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера.
Кстати, Криштиану установил рекорд Евро по голам в послематчевых сериях, отличившись в третий раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.
Все серии пенальти с участием сборной Португалии на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Вратарь
|
Матч
|
Пенальтисты
|
24.06.2004
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Рикарду
|
Англия — 2:2 (пен. — 6:5)
|
Деку*, Симау Сарбоза*, Руй Кошта, Кр.Роналду*, Манише*, Поштига*, Рикарду*
|
01.07.2006
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Рикарду
|
Англия — 0:0 (пен. — 3:1)
|
Симау Саброза*, Угу Виана, Петит, Поштига*, Кр.Роналду*
|
27.06.2012
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Руй Патрисиу
|
Испания — 0:0 (пен. — 2:4)
|
Жоау Моутинью, Пепе*, Нани*, Бруну Алвеш
|
30.06.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Руй Патрисиу
|
Польша — 1:1 (пен. — 5:3)
|
Кр.Роналду*, Ренату Санчеш*, Жоау Моутинью*, Нани*, Куарежма*
|
28.06.2017
|
КК
|
1/2 финала
|
Руй Патрисиу
|
Чили — 0:0 (пен. — 0:3)
|
Куарежма, Жоау Моутинью, Нани
|
01.07.2024
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Диогу Кошта
|
Словения — 0:0 (пен. — 3:0)
|
Кр.Роналду*, Бруну Фернандеш*, Бернарду Силва*
* Реализованные пенальти.