Португалия выиграла все серии пенальти на крупных турнирах с участием Роналду

В сериях пенальти с участием португальцев наблюдается удивительная закономерность. Если Криштиану Роналду подходил к 11-метровой отметке, то команда побеждала, а если очередь до него не доходила, то проигрывала.

В матчах с Англией форвард бил четвертым и пятым, а с Польшей и Словенией — первым. Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера.

Кстати, Криштиану установил рекорд Евро по голам в послематчевых сериях, отличившись в третий раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.

Все серии пенальти с участием сборной Португалии на крупных турнирах

Дата Турнир Стадия Вратарь Матч Пенальтисты 24.06.2004 ЧЕ 1/4 финала Рикарду Англия — 2:2 (пен. — 6:5) Деку*, Симау Сарбоза*, Руй Кошта, Кр.Роналду*, Манише*, Поштига*, Рикарду* 01.07.2006 ЧМ 1/4 финала Рикарду Англия — 0:0 (пен. — 3:1) Симау Саброза*, Угу Виана, Петит, Поштига*, Кр.Роналду* 27.06.2012 ЧЕ 1/2 финала Руй Патрисиу Испания — 0:0 (пен. — 2:4) Жоау Моутинью, Пепе*, Нани*, Бруну Алвеш 30.06.2016 ЧЕ 1/4 финала Руй Патрисиу Польша — 1:1 (пен. — 5:3) Кр.Роналду*, Ренату Санчеш*, Жоау Моутинью*, Нани*, Куарежма* 28.06.2017 КК 1/2 финала Руй Патрисиу Чили — 0:0 (пен. — 0:3) Куарежма, Жоау Моутинью, Нани 01.07.2024 ЧЕ 1/8 финала Диогу Кошта Словения — 0:0 (пен. — 3:0) Кр.Роналду*, Бруну Фернандеш*, Бернарду Силва*

* Реализованные пенальти.