Португалия впервые проиграла серию пенальти, в которой бил Роналду
Сборная Португалии уступила Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.
Португальцы в третий раз в истории проиграли серию пенальти, впервые потерпев поражение при участии своей легенды — Криштиану Роналду.
Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера, зато голы англичанам (дважды), полякам и чилийцам помогали пиренейцам пройти дальше.
Заодно Криштиану обновил рекорд Евро по ударам и голам в послематчевых сериях, пробив и отличившись уже в четвертый раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.
Все серии пенальти с участием сборной Португалии на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Вратарь
|
Матч
|
Пенальтисты
|
24.06.2004
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Рикарду
|
Англия — 2:2 (пен. — 6:5)
|
Деку*, Симау Сарбоза*, Руй Кошта, Кр.Роналду*, Манише*, Поштига*, Рикарду*
|
01.07.2006
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Рикарду
|
Англия — 0:0 (пен. — 3:1)
|
Симау Саброза*, Угу Виана, Петит, Поштига*, Кр.Роналду*
|
27.06.2012
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Руй Патрисиу
|
Испания — 0:0 (пен. — 2:4)
|
Жоау Моутинью, Пепе*, Нани*, Бруну Алвеш
|
30.06.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Руй Патрисиу
|
Польша — 1:1 (пен. — 5:3)
|
Кр.Роналду*, Ренату Санчеш*, Жоау Моутинью*, Нани*, Куарежма*
|
28.06.2017
|
КК
|
1/2 финала
|
Руй Патрисиу
|
Чили — 0:0 (пен. — 0:3)
|
Куарежма, Жоау Моутинью, Нани
|
01.07.2024
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Диогу Кошта
|
Словения — 0:0 (пен. — 3:0)
|
Кр.Роналду*, Бруну Фернандеш*, Бернарду Силва*
|
05.07.2024
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Диогу Кошта
|
Франция — 0:0 (пен. — 3:5)
|
Кр.Роналду*, Бернарду Силва*, Жоау Феликс, Нуну Мендещ*
* Реализованные пенальти.