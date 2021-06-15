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Португалия установила уникальный рекорд в матче с Венгрией

21:33
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Португалия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три мяча за последние 10 минут матча, информирует Opta.

До 84-й минуты игры Венгрия — Португалия (0:3) команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но затем фанаты увидели сразу три гола. Сперва мяч в ворота венгров залетел после удара Рафаэля Геррейру, а затем дважды отличился Криштиану Роналду — сперва с пенальти, а потом — с игры.

Также Роналду установил сразу два личных рекорда, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и единственным игроком, который принял участие в пяти розыгрышах турнира.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи