Португалия установила уникальный рекорд в матче с Венгрией

Португалия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три мяча за последние 10 минут матча, информирует Opta.

До 84-й минуты игры Венгрия — Португалия (0:3) команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но затем фанаты увидели сразу три гола. Сперва мяч в ворота венгров залетел после удара Рафаэля Геррейру, а затем дважды отличился Криштиану Роналду — сперва с пенальти, а потом — с игры.

Также Роналду установил сразу два личных рекорда, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и единственным игроком, который принял участие в пяти розыгрышах турнира.