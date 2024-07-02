Португалия всухую обыграла Словению в серии пенальти — это седьмой случай на крупных турнирах
Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича и принес своей команде первую в истории чемпионатов Европы сухую победу в серии пенальти.
Ранее подобное случалось на чемпионатах мира, Кубках Азии (по два раза), Кубке Америки и Кубке конфедераций. Но три спасения до вратаря «Порту» записывал на свой счет только чилиец Клаудио Браво. Соперником южноамериканцев, кстати, была сборная Португалии.
Все серии пенальти на крупных турнирах, в которых одна из команд ни разу не забила
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Вратарь
|
Матч
|
17.12.1988
|
Кубок Азии
|
За 3-е место
|
Иран
|
Ахмад Абедзаде
|
Китай — 0:0 (пен. — 3:0)
|
26.06.2006
|
Чемпионат мира
|
1/8 финала
|
Украина
|
Александр Шовковский
|
Швейцария — 0:0 (пен. — 3:0)
|
25.01.2011
|
Кубок Азии
|
1/2 финала
|
Япония
|
Эйдзи Кавасима
|
Корея — 2:2 (пен. — 3:0)
|
17.07.2011
|
Кубок Америки
|
1/4 финала
|
Парагвай
|
Хусто Вильяр
|
Бразилия — 0:0 (пен. — 2:0)
|
28.06.2017
|
Кубок конфедераций
|
1/2 финала
|
Чили
|
Клаудио Браво
|
Португалия — 0:0 (пен. — 3:0)
|
06.12.2022
|
Чемпионат мира
|
1/8 финала
|
Марокко
|
Яссин Буну
|
Испания — 0:0 (пен. — 3:0)
|
01.07.2024
|
Чемпионат Европы
|
1/8 финала
|
Португалия
|
Диогу Кошта
|
Словения — 0:0 (пен. — 3:0)