Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:20

Португалия — Словения: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч Португалия — Словения 1 июля 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Португалии.
Фото Reuters

Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу Португалия — Словения пройдет в понедельник, 1 июня. Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче Банк Парк». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Следите за самыми интересными событиями противостояния Словакия — Португалия с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Ключевые события встречи доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию игры плей-офф Евро-2024 Португалия — Словения можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Матч также покажут в прямом эфире по подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск.

Португальцы набрали шесть очков в группе F и вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места. Словения стала третьей в квартете C с тремя баллами. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел три матча на чемпионате Европы-2024 и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Орловский готов выступить в России после ухода из UFC
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Арсен Венгер раскритиковал игру сборной Англии против Словакии
Кейн назвал гол Беллингема Словакии лучшем в истории сборной Англии
Франция — Бельгия: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024
Микаутадзе: «Испания превосходила Грузию, но мы можем гордиться своим выступлением на Евро-2024»
Саньоль: «Испания была сильнее и заслужила право пройти дальше»
Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала 1 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция — Бельгия: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Кейн назвал гол Беллингема Словакии лучшем в истории сборной Англии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости