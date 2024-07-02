Португалия — Словения: видеообзор матча Евро-2024

Сборная Португалии обыграла Словению (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

В основное время голов забито не было. На 105-й минуте встречи нападающий португальцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В серии пенальти португальцы победили словенцем, так как голкипер Диогу Кошта отразил все три одиннадцатиметровых.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.