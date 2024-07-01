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Сегодня, 20:45

Португалия — Словения: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч Евро-2024 Португалия — Словения
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Португалии.
Фото Reuters

Сборные Португалии и Словении сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Португалия — Словения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также смотреть матч можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команды играли между собой лишь однажды. В товарищеском матче, который состоялся в марте этого года, победу одержала сборная Словении со счетом 2:0. Игра проходила в Любляне.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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