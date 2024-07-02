Португалия — Словения: пенальти назначен правильно — Орсато поддержат

На 103-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Португалия — Словения судья Даниэле Орсато, взяв небольшую паузу на раздумья, правильно назначил 11-метровый удар в пользу португальцев.

В том эпизоде в штрафной площади словенцев их игрок Ваня Дркушич с фолом остановил проход Диогу Жоты. Защитник сделал небольшое движение левым коленом в направлении соперника и выставил левую руку.

Португалия — Словения: пенальти назначен правильно. Фото Скриншот трансляции

ВАР Массимилиано Иррати провел проверку и не вмешался в действия коллеги.

При 11-метровом ударе вратарь Ян Облак не нарушил процедуру выполнения — его действия соответствовали правилам игры.